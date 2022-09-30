Под Тюменью глава ОПГ, кравшей нефть, спряталась в шкафу от силовиков. Фото: скриншот с видео

В пригороде Тюмени силовики нагрянули в частный дом, где проживала руководительница преступной группировки. Ее нашли в… шкафу – так не хотела она попасть за решетку.

– По версии следствия, члены ОПГ под предводительством 48-летней жительницы Югры арендовали нефтебазу в селе Демьянское Уватского района и осуществили врезку в магистральный нефтепровод. Похищенные нефтепродукты вывозили автоцистернами с арендованной базы и продавали в Тобольске. Причиненный ущерб составил более миллиона рублей, – сообщили подробности дела в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что бандитка сотрудничала со следствием, однако потом испарилась в неизвестном направлении. Но ее обнаружили в шкафу в частном доме, где она проживала вместе со своим мужем.

В ходе обыска в доме в присутствии понятых изъяты деньги и документы. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.