Ковидные ограничения в Тюмени продлили до 1 ноября. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Ковидные ограничения в Тюменской области продлили до 1 ноября. Такое решение принято на заседании местного оперативного штаба.

– За последнюю неделю в регионе на 2 процента снизилась заболеваемость COVID-19. Взрослые стали болеть чаще (на 6 процентов), дети меньше (на 33,5 процента). В 90 процентах случаев коронавирус протекает у пациентов в легкой форме, – рассказала руководитель управления Роспотребнадзора Тюменской области Галина Шарухо.

Также стало известно, что в течение недели зафиксировали 7 485 случаев коронавируса. Недельный показатель заболеваемости составил 485 на 100 тыс. населения. Увеличение заболеваемости отмечается в 15 муниципальных районах. Более 71% заболевших приходится на областную столицу.