В Тюмени женщина при свидетелях ударила своего мужа ножом. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 50-летняя женщина при свидетелях ударила своего мужа ножом. Однако в тюрьме злоумышленнице сидеть не придется – ей назначили условное наказание – 4 года лишения свободы с испытательным сроком 4 года.

Инцидент произошел 5 мая 2022 года. В этот день пьяная тюменка поссорилась с мужем и пырнула его ножом в живот. На суде заявила, мол, особо не виновата – хотела всего лишь оттолкнуть его в то время, как он сам ее бил.

Да вот свидетели выдали другую версию событий: мужчина уже собирался уходить из дома, стоял в коридоре, он не конфликтовал и не бил супругу. В это время она и налетела на несчастного.

– После удара соседи услышали, как он, лежа на полу, кричал: «Вызовите скорую помощь!», «Вызовите полицию!», что они и сделали, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.