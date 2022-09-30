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Общество30 сентября 2022 4:20

На Червишеском тракте в Тюмени 30 сентября 2022 года отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Денис Михайлов
На Червишеском тракте в Тюмени 30 сентября 2022 года отключат светофоры.

На Червишеском тракте в Тюмени 30 сентября 2022 года отключат светофоры.

Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 30 сентября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Авторемонтной и Механизаторов, с 8.00 до 20.00 – на пересечении улиц Червишеский Тракт и Ставропольской и у школы № 69.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.