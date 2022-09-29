В Тюмени 29 сентября 2022 года коронавирусом заболели еще 753 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 сентября 2022 года увеличилось на 753. Всего с начала пандемии ковид подхватил 237 941 человек.

По состоянию на 29 сентября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 3 154 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,4%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 32 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 57 937 человек, это на 5,8% меньше в сравнении с 28 сентября 2022 года. Выявлено 38 739 новых случаев. Умерли за сутки 109 человек.