Под Тюменью полицейские гнались за школьником, который ехал на машине к подруге. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области инспекторам ДПС пришлось догонять ВАЗ 12-й модели, который не остановился по требованию. Инцидент произошел на 6-м километре автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский.

Преследуемый полицейскими водитель доехал до поселка Винзили и заехал в тупик, так как не знал местности. Он попытался убежать, но «сбросить хвост» ему не удалось.

– Оказалось, что «Ладой» управлял 16-летний подросток. На место вызвали его маму. Машину он взял у знакомого без спроса, заявление об угоне собственник автомобиля подавать в полицию не стал. Чтобы завести машину, подросток сломал блокировку руля и замкнул клеммы, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Выяснилось, что парень ночью поехал на день рождения к подруге в поселок Тарманы. Ночная поездка закончилась для него привлечением к административной ответственности за езду без водительского удостоверения и за то, что не остановился по требованию автоинспекторов.