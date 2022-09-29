В Тюмени возбуждено уголовное дело на УК, где ради денег обманули жильцов. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени возбуждено уголовное дело на УК, где ради денег обманули жильцов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Речь идет об управляющей компании «Вектор». В 2018 году сотрудники предоставили в Государственную жилищную инспекцию области липовые протокол и решение общего собрания собственников квартир в доме, чтобы были внесены изменения в реестр лицензий субъекта России. Таким образом, компания получила реальную возможность распоряжаться деньгами, полученными от тюменцев.

– В сентябре 2022 года по данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе также добавили, что сейчас идут мероприятия по пресечению фальсификации протоколов общих собраний собственников МКД. Работа ведется в рамках исполнения решения заседания межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики.