В Тюменской области пациенты тубдиспансера взорвали в коридоре бомбу. Фото: Ольга Крыльцова

В Заводоуковске на четыре года лишения свободы в колонии строгого режима осудили 33-летнего рецидивиста Виталия Абрамкина. Мужчина сам изготовил боеприпас и хранил его, причем будучи на лечении в туберкулезном диспансере.

– В больничной курилке больной обнаружил осиное гнездо, которое решил уничтожить взрывом самодельной бомбы. Из подручных материалов он изготовил взрывное устройство. Хранил его в прикроватной тумбочке, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В один из вечеров Абрамкин показал бомбу соседу по палате. Тому стало интересно, как она взорвется, и, недолго думая, он утолил свое любопытство, взорвав ее прямо в коридоре медицинского учреждения. К счастью, во время взрыва никто не пострадал.

Позже эксперт заключил, что устройство с массой заряда около 15 граммов обладало фугасным и осколочным поражающим действием. Оно вполне было способно причинить человеку травмы различной степени тяжести.