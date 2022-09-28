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Происшествия28 сентября 2022 5:31

Тюменца, обвиняемого в домогательстве к ребенку, отправили на принудительное лечение

Мужчина будет находиться в больнице до 18 октября
Станислав Дейнеко
Тюменца, обвиняемого в домогательстве к ребенку, отправили на принудительное лечение.

Тюменца, обвиняемого в домогательстве к ребенку, отправили на принудительное лечение.

Фото: c cайта 2ГИС

В Тюменской области суд отправил на принудительное лечение в областную клиническую психиатрическую больницу 65-летнего Алексея Л. из Омутинского района. Мужчина, которого обвиняют в домогательстве к ребенку, будет находиться в больнице до 18 октября.

– Ранее назначенная ему мера пресечения в виде заключения под стражу отменена. У подозреваемого обнаружено временное психическое расстройство в форме «депрессивного эпизода средней степени тяжести с соматическими симптомами», – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По информации ведомства, у мужчины зафиксировали повышенную тревожность, напряжённость, а также соматическое состояние из-за психотравмирующей ситуации, а именно из-за следственных действий по возбужденному в отношении него уголовному делу. Он даже обращался за медицинской помощью во время судебного заседания.