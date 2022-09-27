В Тюмени маршруту №57д добавили три остановки Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени маршруту № 57д, который пролегает от улицы Энергостроителей до ЖК «Московский дворик», добавили три остановки. Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

Теперь автобусы, следующие вышеуказанным маршрутом, будут принимать пассажиров на остановочных комплексах «ЖК «Плеханово» – в прямом и обратном направлениях, «Улица Кремлевская» и «Улица Андрея Кореневского» – в обратном направлении.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 и на остановках.