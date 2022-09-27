В центре Тюмени за 22 млн рублей продают здание 1907 года постройки. Фото: c cайта 2ГИС

В центре Тюмени за 22 миллиона рублей продают «Дом и магазин Н.Л. Панкратьева» 1907 года постройки, который находится по адресу: ул. Республики, 29. Заявку на торги можно подать уже с завтрашнего дня, 28 сентября, и по 11 ноября.

Отметим, что здание – памятник культурного наследия, о чем есть соответствующая запись в реестре. Его площадь составляет 552 кв. м, земельный участок – 697 кв. м. Этот объект можно использовать для размещения учреждения, а также в качестве складского или торгового помещения.

Новому владельцу за два года нужно будет завершить разработку и согласование проекта по сохранению здания, в течение пяти лет – провести работы по ремонту и благоустроить территорию.