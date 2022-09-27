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Общество27 сентября 2022 7:13

Прокуратура примет жалобы от тюменцев на организацию подвоза учащихся к школам

Горячая линия будет работать 28 и 29 сентября
Станислав Дейнеко
Прокуратура примет жалобы от тюменцев на организацию подвоза учащихся к школам.

Прокуратура примет жалобы от тюменцев на организацию подвоза учащихся к школам.

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура примет жалобы от тюменцев на организацию подвоза учащихся к школам и обратно домой, а также на обеспечение безопасности при осуществлении перевозок. Горячая линия будет работать 28 и 29 сентября.

– Сообщения о нарушениях примут с 10.00 до 13.00 по телефону 8 (3452) 56-89-54 (добавочный 110), – сообщили в городском ведомстве.

Сотрудники прокуратуры проверят всю поступившую информацию. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.