Прокуратура примет жалобы от тюменцев на организацию подвоза учащихся к школам. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура примет жалобы от тюменцев на организацию подвоза учащихся к школам и обратно домой, а также на обеспечение безопасности при осуществлении перевозок. Горячая линия будет работать 28 и 29 сентября.

– Сообщения о нарушениях примут с 10.00 до 13.00 по телефону 8 (3452) 56-89-54 (добавочный 110), – сообщили в городском ведомстве.

Сотрудники прокуратуры проверят всю поступившую информацию. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.