В Тюмени с начала 2022 года похитили 45 крышек колодцев. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени с начала 2022 года похитили 45 крышек колодцев. А недавно за одну лишь ночь злоумышленники унесли три крышки.

– Информацию по каждому факту хищения передали в полицию. Возбуждено 17 уголовных дел. Шестеро подозреваемых уже установлены, уголовные дела направлены в суд, – рассказали в пресс-службе «Тюменского водоканала».

Получив от жителей информацию об открытом колодце, диспетчер направляет на место бригаду. По словам начальника центральной диспетчерской службы компании Максима Мошкина, сейчас открытые колодцы могут быть спрятаны под упавшей листвой, а зимой под снегом.

– Мы просим жителей быть внимательнее, а также контролировать маленьких детей и домашних животных. Если вы увидели открытый колодец, сообщите нам по телефону 540-940 или заполните форму на сайте «Росводоканал Тюмень» в разделе «Увидел открытый люк. Сообщи», – обратился к местным жителям Максим Мошкин.