В МЧС предупредили тюменцев о дожде, мокром снеге и гололеде с вечера 26 сентября Фото: Татьяна Коркина

Ухудшение погоды (дождь с мокрым снегом, снег и гололёд) ожидается вечером 26 сентября, ночью и утром 27 сентября в южных и юго-восточных районах Тюменской области. Также на дорогах может временно лечь снег (пока не растает). Такие данные приводит Тюменский ЦГМС – филиал Обь-Ирьтышского УГМС.

В МЧС рекомендуют водителям быть предельно внимательными на дорогах и осторожно управлять автомобилем. Пешеходам советуют надевать одежду и обувь «по погоде», а детям и пожилым выходить на улицу в сопровождении. Если вы получили переохлаждение или обморожение, сразу обращайтесь за медицинской помощью.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

В экстренных случаях звоните по единому телефону 112.