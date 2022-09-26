Тюменских школьников накормят до декабря 2022 года на 555 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменских школьников накормят до декабря 2022 года (отсчет идет с 1 сентября) на 555,4 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте образования.

– Департаментом образования заявлена дополнительная потребность за счет средств бюджета на увеличение стоимости питания на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, – рассказала директор ведомства Дины Горковец.

Стоит отметить, что решение о размере расходов на питание и родительской платы за питание школьников примут только после утверждения бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, передает «Федерал Пресс».

Ранее «КП»-Югра» писала, что в университете Сургута студенту продали блюдо с «существом, которое шевелилось». Случай описан в местной группе в социальных сетях «Черный список Сургут».

«В столовой главного корпуса СурГУ на обед купил мясо по-французски. Но блюдо было подано с деликатесом. Данное существо шевелилось, подавало признаки жизни, ползало по тарелке, радовалось своему существованию. После того как я отнес это кассиру, мне сказали в крайне грубой форме, что я сам подкинул, а об извинениях и возврате средств (к слову, чек в данной столовой никогда не выдают) даже не подумали. Спасибо за прекрасный обед!» – написал студент.