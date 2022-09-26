В Тюмени госпитализировали мужчину, который долго смотрел на лампу. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени госпитализировали 59-летнего мужчину, который долго смотрел на лампу. У горожанина сильно текли слезы и болели глаза.

Как выяснилось, он осматривал какую-то лампу у соседа, после чего стали страшно болеть глаза – так, что открыть их не может. Веки отекли, всё покраснело. О таких симптомах дочь пострадавшего рассказала диспетчеру скорой помощи.

Мужчина прикладывал охлаждающие компрессы на глаза, закапывал специальные капли, но ничего не помогало. Промучившись всю ночь, он попросил родственницу вызвать медиков. Они приехали через 15 минут. В итоге пациенту поставили диагноз «электроофтальмия» и увезли его в областную больницу № 2 для обследования и назначения лечения.

– Ультрафиолетовый ожог сетчатки возникает, когда при работе с электросваркой, кварцевыми лампами не используют защитные маски, очки. После получения травмы рекомендуется полный зрительный покой. Можно использовать охлаждающие компрессы для снятия боли: смочите чистую ткань в прохладной воде и приложите к глазам, – объяснила фельдшер скорой медицинской помощи Наталья Пантелеева.