В Тюмени пьяный молочник развозил товар горожанам. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Федорова в Тюмени сотрудники полка ДПС задержали «веселого» молочника. 40-летний мужчина был пьян.

– Водитель на «Газели» сегодня ночью развозил молоко по точкам. Показания алкотестера составили 0,36 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

А вот водитель из поселка Березняки на автомобиле «Дэу-Нексия» был немного пьянее. Он надышал на 0,93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Правда, обстоятельства у него посерьезнее: мужчина поссорился с женой и поехал кататься в город.

По данным ведомства, 58 тюменских водителей в состоянии опьянения отстранили от управления транспортом сотрудники ГИБДД в минувшие выходные дни.