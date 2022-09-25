В Тюмени из пожара в доме на улице Широтной спасли 7 человек. Фото - «ЧС Тюмень Z», Telegram.

На 4 этаже 14-этажного жилого дома №168 на улице Широтной в Тюмени рано утром 25 сентября загорелась двухкомнатная квартира. Пожарные спасли семь человек, еще четырех они эвакуировали на свежий воздух.

– Пожар ликвидировали в 6.14. Общая площадь составила 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, – сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Всего в тушении было задействовано 7 единиц техники и 24 человека личного состава ведомства. Причина пожара и ущерб устанавливаются.