В Тюменской области впервые пройдут соревнования по шинковке капусты. Фото - abalak.su.

В Тюменской области впервые пройдут соревнования по шинковке капусты. Их организуют на фестивале «Квасим на районе» в Абалаке, который состоится 8 октября с 11.00 до 17.00.

– На празднике будет работать ярмарка, на которой местные предприниматели выставят изделия прикладного творчества, продукты, зимние заготовки. Плата за участие в ней – тыква. Эти плоды останутся в туркомплексе, в будущем их используют для проведения Хеллоуина, – рассказала генеральный директор Ольга Хавова.

А вот в конкурсе «Кочан-великан» определят обладателя самого большого и тяжелого кочана капусты. Взвешивание пройдет прямо на сцене. Кроме того, будут танцы, песни, мастер-классы, хороводы вокруг костра и прыжки через огонь, передает «Тюменская линия».