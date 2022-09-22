В Тюмени скончалась старейшая участница ВОВ Александра Чебаненко. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Тюмени скончалась старейшая участница Великой Отечественной войны Александра Чебаненко. Она родилась в 1917 году.

– Ветеран скончалась сегодня ночью в больнице, – сообщил в социальных сетях губернатор региона Александр Моор.

Александра Васильевна родилась в 1917 году. Отправилась на фронт, где служила медсестрой, с первых дней войны. Была ранена. Ее наградили орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа». После войны трудилась на севере Тюменской области, до последнего жила в Тюмени.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александры Васильевны», – отметил глава области.