В Тюмени женщина похитила деньги, чтобы накормить пятерых детей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени один год лишения свободы условно получила 27-летняя жительница Калужской области, которая завладела чужими деньгами. На преступление ее вынудило пойти тяжелое материальное положение – у нее 5 детей, которых нужно кормить.

– На сайте бесплатных объявлений она нашла сообщение о том, что мужчины продает часть кухонного гарнитура, и созвонилась с ним. Женщина предложила внести предоплату – три тысячи рублей, тот согласился, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Для перевода денег тюменец назвал данные своей банковской карты, а потом и код, который пришел на его мобильник. Тем самым он подтвердил списания со счета 14 677 рублей. Когда понял, что его развели, обратился в полицию.

Оказалось, что злоумышленница продала кому-то свою банковскую карту на железнодорожном вокзале во Владимирской области, а мобильный телефон – на автовокзале города Малоярославец Калужской области.

На похищенные деньги она купила продукты питания. Тюменские оперативники вычислили и задержали гражданку. Снимая похищенные деньги в банкомате, она попала в объектив видеокамеры.