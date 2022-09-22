Коронавирус в Тюмени, последние новости на 22 сентября 2022 года: заболели еще 1 053 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 сентября 2022 года увеличилось на 1 053. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 сентября 2022 года увеличилось на 1 053. Всего с начала пандемии ковид подхватили 231 237 человек.

По состоянию на 22 сентября 2022 года в стране госпитализировано 3 719 человек, что меньше в сравнении с предшествующими сутками на 13,9%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 регионах. Снижение числа госпитализаций произошло в 52 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трёх субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 57 019 человек, это на 4,5% меньше в сравнении с 21 сентября 2022 года. Выявлено 53 457 новых случаев. Умерли за сутки 106 человек.