Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье22 сентября 2022 9:30

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 22 сентября 2022 года: заболели еще 1 053 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 сентября 2022 года
Сергей Швецов
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 сентября 2022 года увеличилось на 1 053.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 сентября 2022 года увеличилось на 1 053.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 сентября 2022 года увеличилось на 1 053. Всего с начала пандемии ковид подхватили 231 237 человек.

По состоянию на 22 сентября 2022 года в стране госпитализировано 3 719 человек, что меньше в сравнении с предшествующими сутками на 13,9%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 регионах. Снижение числа госпитализаций произошло в 52 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трёх субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 57 019 человек, это на 4,5% меньше в сравнении с 21 сентября 2022 года. Выявлено 53 457 новых случаев. Умерли за сутки 106 человек.