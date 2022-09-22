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Происшествия22 сентября 2022 7:07

На Червишевском тракте в Тюмени в машине взорвался газовый баллон

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего
Сергей Швецов
На Червишеском тракте в Тюмени в машине взорвался газовый баллон. Фото - Ирина Кайдалова.

На Червишеском тракте в Тюмени в машине взорвался газовый баллон. Фото - Ирина Кайдалова.

На Червишевском тракте, 15 в Тюмени в машине взорвался газовый баллон. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

На данную минуту известно, что Hyundai Solaris, с которым произошло ЧП, выгорел почти полностью. По словам очевидицы, ее аж подбросило на кровати – взрыв прогремел рано, около половины десятого утра.

– Увидела пламя во дворе и вызвала экстренные службы. Хозяин пытался тушить свою машину из ведра, но эти усилия оказались безрезультатными. Не помог и огнетушитель, который принес сосед, – рассказала женщина.

Из подъездов повыбегали владельцы рядом находящихся автомобилей. Тут же подъехали газовики-аварийщики. Они выясняли, кто устанавливал во вспыхнувший автомобиль газовое оборудование.

Тюменка утверждает, что ситуация могла получиться куда более плачевной. Если бы авто вспыхнуло ночью, могло пострадать больше машин – они очень плотно стоят на местной парковке, передают «Аргументы и факты в Западной Сибири».