В Тюмени экс-главврача «Медицинского города» наказали условно за реализацию коррупционных схем. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени экс-главврача «Медицинского города» Андрея Кудрякова осудили на два года условно с испытательным сроком на 2 года за реализацию коррупционных схем. А еще ему нельзя занимать должности на государственной службе в системе здравоохранения (запрет действует 2 года).

Свидетель по делу остался доволен действиями прокуратуры и, по его словам, справедливым решением суда, отметив, что была проведена огромная работа.

Напомним, что во время прокурорской проверки медицинского учреждения вскрылось нецелевое распределение бюджетных средств, выделенных фондом ОМС. Так, с 2014 года Кудряков направлял пациентов «Медицинского города» для продолжения лечения в стационар ООО «Моремед+» – четырехзвездочный отель «Море» на Салаирском тракте, используя средства фонда ОМС. Таким образом, выявлено нецелевое использование средств в размере 17 млн рублей.