Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал решение Путина о частичной мобилизации в 2022 году Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Буквально только что завершилось заседание областной мобилизационной комиссии Тюменской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. По словам главы региона, на юге Тюменской области скоординирована деятельность территориальных органов власти, военкомата и правительства региона по исполнению Указа Президента РФ Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Указ президента РФ Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что сегодня утром, 21 сентября, президент России Владимир Путин сообщил о введении частичной мобилизации в России 21 сентября 2022

Вот тут мы писали, кто подлежит частичной мобилизации в России в первую очередь. И причины мобилизации 2022 года в России.