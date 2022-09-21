Коронавирус в Тюмени, последние новости на 21 сентября 2022 года: заболели еще 986 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 сентября 2022 года увеличилось на 986. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 сентября 2022 года увеличилось на 986. Всего с начала пандемии ковид подхватили 230 184 человека.

По состоянию на 21 сентября 2022 года в стране госпитализирован 4 321 человек, что меньше в сравнении с предшествующими сутками на 7,1%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 регионах. Снижение числа госпитализаций произошло в 51 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 59 718 человек, или на 14,4% больше в сравнении с 20 сентября 2022 года. Выявлено 53 045 новых случаев. Умерли за сутки 107 человек.