Михаил Мишустин отметил важность проведения Тюменского промышленно-энергетического форума. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Михаил Мишустин поздравил организаторов и участников с открытием Тюменского промышленно-энергетического форума. По мнению председателя правительства РФ, площадка форума дает возможность обменяться мнениями и прогнозами.

– Тюмень – это нефтегазовый центр Сибири, где сосредоточены крупные месторождения полезных ископаемых. Закономерно, что именно здесь проходит встреча. В настоящее время в мире происходят глобальные изменения, быстро меняется ситуация на энергетических рынках, усиливается санкционное давление. В этих условиях объединение усилий представителей органов власти и крупных компаний становится более значимым, – отметил в обращении Мишустин.

В телеграмме организаторам он заявил, что на мероприятии поднимаются важные темы, такие как трансформация нефтегазовой отрасли, обеспечение цифрового суверенитета, переход на отечественные решения, поиск альтернативных логистических цепочек.

– Новая реальность позволяет реализовывать ряд инициатив, открывает возможности отечественным промышленным предприятиям, в том числе оборонным. Желаю вам успешной работы, конструктивного общения, интересных дискуссий, новых деловых контактов и всего наилучшего, – отметил Михаил Мишустин.