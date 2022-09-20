В Тюмени после серьезного пожара в доме на улице Народной подрядчика оштрафовали на 320 тысяч рублей. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюмени после серьезного пожара в доме на улице Народной подрядчика оштрафовали на 320 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве выяснили, что между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области, Службой заказчика и технического контроля за строительством, реконструкцией, ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства и ООО «Авантаж» был заключен договор на 12 млн рублей, согласно которому компания должна была до 6 ноября 2021 года капитально отремонтировать имущество МКД.

– 30 сентября 2021 года по вине подрядчика загорелась крыша дома на улице Народной. Огонь повредил 600 квадратных метров. Также оказались затопленными жилые помещения граждан во время дождя, – напомнили в ведомстве.

Так вот, сейчас выяснилось, что подрядчик вовремя не отремонтировал имущество после пожара. Договор был расторгнут. На компанию возбудили административное дело. В итоге – штраф. В настоящее время ремонтные работы ведутся новым подрядчиком.