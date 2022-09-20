В Тюмени скончалась зарезанная рецидивистом женщина: она выбежала за помощью к соседям, истекая кровью

В Тюмени скончалась зарезанная рецидивистом женщина. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 52-летнего местного жителя Тюмени, который ведет асоциальный образ жизни и систематически употребляет спиртное. Он зарезал знакомую.

Трагедия произошла два дня назад, 18 сентября. Около пяти часов дня в доме на улице Станционной пьяный мужчина поругался со своей 43-летней подругой. Злоумышленник, недолго думая, схватил нож и ударил им потерпевшую в область груди.

– Женщина, истекая кровь, выбежала в общий коридор. Соседи вызвали скорую. Прибывшие медики госпитализировали горожанку. Несмотря на помощь врачей, от полученного ранения она скончалась через несколько часов в больнице, – рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

Злодея задержали в скором времени. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.