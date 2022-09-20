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Здоровье20 сентября 2022 5:54

В Тюмени оштрафовали туристку, не сдавшую ПЦР-тест по возвращении из заграницы

Женщина прибыла в областную столицу на самолете
Сергей Швецов
В Тюмени оштрафовали туристку, не сдавшую ПЦР-тест по возвращении из заграницы.

В Тюмени оштрафовали туристку, не сдавшую ПЦР-тест по возвращении из заграницы.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени Ленинский районный суд Тюмени признал виновной 48-летнюю женщину, которая не сдала ПЦР-тест при возвращении из заграницы. Ее оштрафовали на 15 тысяч рублей.

– 3 апреля 2022 года Эмма А. прибыла на территорию России на самолете из Армении. На едином портале госуслуг не было информации о вакцинации против короновируса в течение года. Отсутствовали и сведения о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Таким образом, гражданка не выполнила обязанность по прохождению лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в течение 3 календарных дней со дня прибытия в РФ и размещении информации в ЕПГУ.