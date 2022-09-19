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Происшествия19 сентября 2022 5:54

Тюменского афериста упекли в колонию за махинацию с водительскими правами

А еще мужчина должен отдать деньги обманутой девушке
Сергей Швецов
Тюменского афериста упекли в колонию за махинацию с водительскими правами.

Тюменского афериста упекли в колонию за махинацию с водительскими правами.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области за мошенничество осудили жителя Ярковского района. Мужчина в социальных сетях предлагал свою помощь в сдаче экзамена на водительские права, при этом никакого отношения к выдаче таких документов он не имел.

Как отметили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, аферист и не собирался ни в чем помогать желающим получить права, ему нужны были лишь деньги.

– В мае 2021 года к нему обратилась несовершеннолетняя девушка. Мошенник пообещал ей помочь в сдаче экзамена за 36 тысяч 300 рублей. В итоге она осталась без денег и без прав, – сообщили в ведомстве.

Находчивый тюменец полностью признал свою вину. В итоге его отправили в колонию на полтора года. А еще он обязан вернуть обманутой все деньги.