В Тюмени мужчина серьезно избил знакомого, его госпитализировали. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Тюмени из больницы поступила информация о мужчине с телесными повреждениями. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом носа.

Участковый задержал подозреваемого. Им оказался 51-летний житель областного центра. Выяснилось, что в день преступления в одной из квартир жилого дома произошла ссора между знакомыми на почве личной неприязни.

– Во время застолья у мужчин возникли разногласия, которые привели к потасовке. В итоге оппонент нанес несколько ударов руками по лицу потерпевшего, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 3 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.