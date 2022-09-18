Тюменские пилоты и машинисты участвуют в проекте по профилактике профзаболеваний. Фото: «КП».

Тюменские предприятия продолжают присоединяться к пилотному проекту по профилактике производственного травматизма. В сентябре в список вошла авиакомпания «ЮТэйр», сообщает «Мегатюмень» со ссылкой на региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС).

Проект стартовал в регионах 1 апреля 2020 года. К нему уже присоединились «Аэрофлот» и РЖД.

Сотрудники этих компаний проходят медосмотр, который помогает обнаружить ранние признаки профессиональных заболеваний. В дальнейшем такие сотрудники смогут пройти профилактическое лечение в центрах реабилитации ФСС. Продолжительность лечения — 18 дней. На этот период сотрудникам будут давать дополнительный оплачиваемый отпуск и возмещать затраты на дорогу к месту лечения.

— В Тюмени на учете в фонде состоит 157 профзаболеваний летного состава: пилотов, бортпроводников, механиков. Это составляет 26% от общего числа профзаболеваний, — сообщили в региональном отделении Фонда социального страхования.