В Тобольске организовали переносную выставку с фотографиями. Фото - "Мультицентр «Моя территория» | Тобольск" в ВК.

В Тобольске организовали переносную выставку с фотографиями. Она находится у входа в мультицентр «Моя территория».

На арт-объекте есть информация о молодых людях, которые реализовали социально значимый проект, и о том, как их идеи изменили город. Здесь каждый желающий может отсканировать qr-код и узнать больше о конкурсе «Моя идея», лидерах и их проектах в чат-боте в одной из соцсетей.

– Арт-объект расскажет о «Моей идее» и поможет аудитории, не вовлеченной в проектную деятельность, узнать о вариантах развития и реализации их идей, – рассказала руководитель мультицентра «Моя территория» Екатерина Лезнева «Мегатюмени».