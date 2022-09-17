Рокеры съедутся на Сентябрьфест в Тюмень. Фото: c cайта 2ГИС

Рокеры съедутся на Сентябрьфест в Тюмень. А еще в Выставочном зале ожидаются открытый отраслевой чемпионат профессионального мастерства PETROCHEMSKILLS-2022 и юбилейная выставка «Тюменская марка».

– На нашей площадке уже третий год проводился этап worldskills. Количество компетенций в этом году выросло до 14. Цель чемпионата – развитие профессиональных навыков, – сообщил генеральный директор АО «Тюменская Ярмарка» Михаил Брудков.

В эти же выходные в тюменском Выставочном зале пройдёт финал 20-го конкурса «Тюменская марка», на котором местные предприниматели презентуют свои товары и услуги.

Помимо собственно музыкального и гастрономического события на Сентябрьфесте пройдёт закрытие мотосезона. Байкеры со всей Тюменской области и соседних регионов станут полноценными участниками фестиваля, передает департамент потребительского рынка.