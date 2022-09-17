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Экономика17 сентября 2022 9:14

Тюменцы в среднем стали получать более 63 тысяч рублей

Об этом свидетельствуют данные Тюменьстата
Сергей Швецов
Тюменцы в среднем стали получать более 63 тысяч рублей.

Тюменцы в среднем стали получать более 63 тысяч рублей.

Фото: архив "КП"

Тюменцы в среднем стали получать более 63 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Тюменьстата.

По итогам первого квартала 2022 года среднемесячная номинально начисленная зарплата составила 55,9 тыс. рублей, во втором квартале – 60,4 тыс. рублей. Меньше всего заработали в январе – всего 52,6 тыс. рублей. В целом за 6 месяцев наблюдается прирост на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоит отметить, что в первом полугодии 2022 года самые высокие зарплаты начисляли в сфере добычи нефти и газа (167,8 тыс. рублей), в производстве химических веществ и химпродуктов (147,4 тыс. рублей), в производстве машин и оборудования (135,6 тыс. рублей), передает «Вслух.ру».