Тюменцы в среднем стали получать более 63 тысяч рублей. Фото: архив "КП"

Тюменцы в среднем стали получать более 63 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Тюменьстата.

По итогам первого квартала 2022 года среднемесячная номинально начисленная зарплата составила 55,9 тыс. рублей, во втором квартале – 60,4 тыс. рублей. Меньше всего заработали в январе – всего 52,6 тыс. рублей. В целом за 6 месяцев наблюдается прирост на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоит отметить, что в первом полугодии 2022 года самые высокие зарплаты начисляли в сфере добычи нефти и газа (167,8 тыс. рублей), в производстве химических веществ и химпродуктов (147,4 тыс. рублей), в производстве машин и оборудования (135,6 тыс. рублей), передает «Вслух.ру».