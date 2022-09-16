Тюменские маршруты №37 и 40 на неделю поменяют схему движения. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Тюменские маршруты № 37 и 40 на неделю – с 23 по 30 сентября 2022 года – поменяют схему движения. Это связано с перекрытием дороги на улице Велижанской (в районе пересечения с улицей Ватутина).

– Здесь будут вестись работы. Автобусы будут следовать в объезд перекрытого участка. На время перекрытия посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.