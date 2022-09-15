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Общество15 сентября 2022 9:05

Депздрав Тюменской области извинился перед блокадницей, которой подарили 300 рублей

В ведомстве заявили, что чтят подвиг людей, одержавших великую победу
Сергей Швецов
Депздрав Тюменской области извинился перед блокадницей, которой подарили 300 рублей.

Депздрав Тюменской области извинился перед блокадницей, которой подарили 300 рублей.

Фото: Ольга Крыльцова

Департамент здравоохранения Тюменской области извинился перед 85-летней тоболячкой, которая является жителем блокадного Ленинграда. Дело в том, что ей спустя полгода после празднования дня рождения бывший работодатель – областная больница № 3 – подарил 300 рублей.

– Мы проанализировали историю с поздравлением и считаем, что подобное неприемлемо! Приносим искренние извинения Лилии Петровне и ее родственникам, – заявили в ведомстве.

Там также добавили, что руководство больницы уже разобралось в причинах сложившейся ситуации и примет ряд мер, чтобы такое больше не повторилось.

В департаменте отметили, что с большим уважением относятся к событиям ВОВ и чтят подвиг людей, одержавших великую победу.

Ранее дочь женщины рассказывала, что маму пригласили для вручения подарка. На месте пенсионерке сообщили, что выделили ей 500 рублей, но так как на 9 Мая ей уже давали подарок, то сейчас ей положено только 300 рублей, 200 бухгалтер высчитал как налог на подарок.