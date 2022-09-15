Депздрав Тюменской области извинился перед блокадницей, которой подарили 300 рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Департамент здравоохранения Тюменской области извинился перед 85-летней тоболячкой, которая является жителем блокадного Ленинграда. Дело в том, что ей спустя полгода после празднования дня рождения бывший работодатель – областная больница № 3 – подарил 300 рублей.

– Мы проанализировали историю с поздравлением и считаем, что подобное неприемлемо! Приносим искренние извинения Лилии Петровне и ее родственникам, – заявили в ведомстве.

Там также добавили, что руководство больницы уже разобралось в причинах сложившейся ситуации и примет ряд мер, чтобы такое больше не повторилось.

В департаменте отметили, что с большим уважением относятся к событиям ВОВ и чтят подвиг людей, одержавших великую победу.

Ранее дочь женщины рассказывала, что маму пригласили для вручения подарка. На месте пенсионерке сообщили, что выделили ей 500 рублей, но так как на 9 Мая ей уже давали подарок, то сейчас ей положено только 300 рублей, 200 бухгалтер высчитал как налог на подарок.