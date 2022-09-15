В Тюмени 53-летнего мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление президента. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 53-летнего мужчину оштрафовали за оскорбление президента. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

– 1 августа 2022 года Владимир И. в социальной сети на общедоступной электронной странице разместил фото материалов с изображением действующего президента страны и текстовую информацию в неприличной и оскорбительной форме, – рассказали в ведомстве.

В итоге суд назначил административное наказание, мужчина обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Ямал» писала, что в полицию Нового Уренгоя поступило сообщение о нарушении общественного порядка. Прибыв по указанному адресу, сотрудники обнаружили 44-летнего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Увидев стражей правопорядка, он начал выражаться нецензурной бранью в адрес одного из них, тем самым унизив честь и достоинство полицейского.