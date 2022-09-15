Депутат тюменской гордумы Надежда Ачкасова сложила полномочия по собственному желанию. Фото - tyumen.er.ru.

Депутат Тюменской гордумы Надежда Ачкасова сложила свои полномочия. Об этом стало известно сегодня, 15 сентября.

Накануне руководитель «Областного центра дополнительного образования детей и молодежи» написала заявление, что делает это по собственному желанию, сообщил спикер гордумы Евгений Заболотный.

Как стало известно, депутаты, присутствовавшие на заседании в городской думе, проголосовали единогласно за отставку коллеги.

Напомним, Надежда Ачкасова избиралась по одномандатному округу № 26 в Восточном административном округе Тюмени.

По данным регионального отделения партии «Единая Россия», экс-депутат проживает в областной столице с 1998 года. С марта 1999 г. по март 2013 г. работала директором МАОУ ДОД ДЮЦ «Пламя». С апреля 2013 г. – директор ГАУ ДОД ТО «Областной центр дополнительного образования детей и молодежи». Замужем, трое детей, трое внуков.