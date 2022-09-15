Тюменка ударила ножом в спину сожителя, который не дал денег на парикмахерскую. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд вынес приговор 53-летней женщине, которая серьезно ранила своего любимого из-за, казалось бы, мелочи. Причем на учете у психиатра и нарколога она не состоит.

Инцидент произошел 3 июля 2022 года. В этот день горожанка была пьяна, стала конфликтовать с сожителем. В ходе ссоры она схватила нож и ударила им в спину мужчины, причинив тем самым тяжкий вред его здоровью.

– Подсудимая вину в преступлении признала полностью, раскаялась в содеянном. Пояснила, что разозлилась на гражданского мужа из-за того, что он обещал ей дать денег на парикмахерскую, но обещание не сдержал, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В итоге суд наказал тюменку тремя годами лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.