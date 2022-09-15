В Тюмень доставили крупнейший транспортный вертолет в мире. Фото: Скриншот с видео

В Тюмень доставили крупнейший транспортный вертолет в мире Ми-26Т (создан на базе военного вертолета Ми-26). Его отправили на ремонт на аэродром Плеханово.

«Ми-26Т доставили в областную столицу из Красноярска речным транспортом», – передает телеграмм-канал «Тюмень № 1».

СПРАВКА «КП»

Главная функция Ми-26Т – транспортная. Рекордная грузоподъемность этого вертолета была востребована в самых необычных ситуациях. Например, в 1999 году Ми-26Т использовался для транспортировки 20-тонной глыбы льда с погибшим 20 тысяч лет назад мамонтом.

Также вертолет-тяжеловес неоднократно перевозил авиатехнику, в том числе Ми-10 и Ми-6. А однажды эвакуировал самолет Бе-12.