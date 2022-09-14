В Тюмени поезд насмерть задавил 30-летнюю женщину. Фото - Центральное МСУ на транспорте СК России.

В Тюмени поезд насмерть задавил 30-летнюю женщину. Трагедия произошла на станции Войновка сегодня, 14 сентября, ночью.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, на месте работали следователи, – рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве сообщили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сотрудники дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.

Тюменцам в очередной раз напомнили о том, что надо соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте. Зачастую люди спешат, а еще при переходе через железнодорожное полотно смотрят в телефон. Также порой имеет место быть озорство, хулиганство и игры – как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории.