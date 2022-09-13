Пропавшую в лесу под Тюменью пенсионерку ищут девятый день. Фото - oblspas.org.

В Тюменской области до сих пор продолжаются поиски 73-летней Надежды Потаповой. Она потерялась в лесу в районе селе Велижаны (Нижнетавдинский район) еще 4 сентября.

– В усиленном составе с применением беспилотников и квадроциклов продолжают поиски пенсионерки. Задействованы полицейские, волонтерские поисковые отряды, добровольцы, – сообщили в Тюменской областной службе экстренного реагирования.

По данным пресс-службы ТОСЭР, за минувшую неделю спасателей 12 раз привлекали к поисково-спасательным работам в природной среде. Там отмечают, что грибы собирают не только в Тюмени. Так, 10 и 11 сентября на пульт оперативного дежурного Тобольского ПСО поступали сообщения о потерявшихся в лесу грибниках. В обоих случаях спасатели нашли и вывели грибников из леса.

– Для поисков направлены 24 сотрудника и 3 единиц техники, среди них и специалисты беспилотной авиации, которые будут осуществлять осмотр местности с воздуха. Всего сегодня к поискам женщины будет привлечено порядка 90 человек и 20 единиц техники, – также прокомментировали в пресс-службе регионального управления МЧС.