В Тюмени судят мужчину, везшего в машине наркотики на 100 млн рублей. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюменской области начали судить 34-летнего мужчину, которого обвиняют в покушении на незаконный сбыт почти 15 кг наркотических веществ. Его машину остановили в начале мая 2022 года на 40-м километре автодороги Тюмень – Омск у поселка Богандинский.

Сотрудникам ГИБДД водитель показался подозрительным: он сильно нервничал и путался в словах. Тогда полицейские решили досмотреть авто. В багажнике они нашли чёрный полиэтиленовый пакет с 30 вакуумными упаковками с порошкообразным веществом.

– Стоимость на чёрном рынке такого объема наркотиков превышает 100 млн рублей, – отметили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Стало известно, что мужчине предложили подработать наркокурьером. С августа 2021 года он устраивал тайники с запрещенными веществами в Новосибирской области, успел заработать большие деньги – более 2 млн рублей. В день своего задержания он вез очередную партию из Перми в Новосибирск. Свою вину он признает.

Суд продлил срок содержания под стражей на период судебного разбирательства до 30 декабря 2022 года. Следующее судебное заседание назначено на 22 сентября.