Под Тюменью подростки-близнецы катались на мотоциклах, пока родители гуляли на свадьбе. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Советской в селе Нижняя Тавда сотрудники наряда ДПС остановили два мотоцикла. Ими управляли 15-летние братья-близнецы.

– Подростки взяли мотоциклы покататься, пока родители были на свадьбе. Мотоциклы эвакуированы на спецстоянку, информация о нарушениях передана в подразделение по делам несовершеннолетних, – пояснили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Другого, 16-летнего мотоциклиста сотрудники ГИБДД оштрафовали. В обоих случаях взрослые даже не знали, что их дети берут транспорт.

Отметим, то в 2022 году 19 мотоциклистов до 16 лет стали участниками ДТП и получили травмы и увечья. Некоторые дети останутся инвалидами на всю жизнь, уточняют автоинспекторы.