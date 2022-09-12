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Общество12 сентября 2022 8:34

Под Тюменью подростки-близнецы катались на мотоциклах, пока родители гуляли на свадьбе

Взрослые даже не знали, что их дети берут транспорт
Сергей Швецов
Под Тюменью подростки-близнецы катались на мотоциклах, пока родители гуляли на свадьбе.

Под Тюменью подростки-близнецы катались на мотоциклах, пока родители гуляли на свадьбе.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Советской в селе Нижняя Тавда сотрудники наряда ДПС остановили два мотоцикла. Ими управляли 15-летние братья-близнецы.

– Подростки взяли мотоциклы покататься, пока родители были на свадьбе. Мотоциклы эвакуированы на спецстоянку, информация о нарушениях передана в подразделение по делам несовершеннолетних, – пояснили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Другого, 16-летнего мотоциклиста сотрудники ГИБДД оштрафовали. В обоих случаях взрослые даже не знали, что их дети берут транспорт.

Отметим, то в 2022 году 19 мотоциклистов до 16 лет стали участниками ДТП и получили травмы и увечья. Некоторые дети останутся инвалидами на всю жизнь, уточняют автоинспекторы.