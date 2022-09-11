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Общество11 сентября 2022 13:03

Жители Тюменской области активно пользуются простой электронной подписью при получении посылок

Это один из самых востребованных цифровых сервисов, который сокращает время обслуживания клиентов
Виктория Терина
Жители Тюменской области активно пользуются простой электронной подписью при получении посылок

Жители Тюменской области активно пользуются простой электронной подписью при получении посылок

Фото: Татьяна Коркина

Каждый третий житель Тюменской области получает почтовые отправления без извещения и паспорта.

Получение посылок и заказных писем без извещения и паспорта позволяет упростить получение почтовых отправлений. В 2022 году 43, 6 тысяч новых пользователей в Тюменской области оформили услугу Сейчас этим пользуются порядка 604 тысяч человек. Ежемесячно этот сервис подключают 5,5 тысяч жителей Тюменской области. Сотрудники Почты с помощью сервиса выдают клиентам 91% регистрируемых почтовых отправлений.

Оформить ПЭП можно на сайте Почты России, в мобильном приложении компании или в почтовом отделении. После прохождения регистрации клиенту достаточно будет назвать оператору номер телефона на который, при получении письма или посылки, придёт код подтверждения.

- Простая электронная подпись - один из самых востребованных цифровых сервисов, который сокращает время обслуживания клиентов. Количество пользователей услуги постоянно растёт: тюменцы стали чаще покупать товары в интернет-магазинах и хотят получать свои посылки быстро, - рассказал директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков.