Жители Тюменской области активно пользуются простой электронной подписью при получении посылок Фото: Татьяна Коркина

Каждый третий житель Тюменской области получает почтовые отправления без извещения и паспорта.

Получение посылок и заказных писем без извещения и паспорта позволяет упростить получение почтовых отправлений. В 2022 году 43, 6 тысяч новых пользователей в Тюменской области оформили услугу Сейчас этим пользуются порядка 604 тысяч человек. Ежемесячно этот сервис подключают 5,5 тысяч жителей Тюменской области. Сотрудники Почты с помощью сервиса выдают клиентам 91% регистрируемых почтовых отправлений.

Оформить ПЭП можно на сайте Почты России, в мобильном приложении компании или в почтовом отделении. После прохождения регистрации клиенту достаточно будет назвать оператору номер телефона на который, при получении письма или посылки, придёт код подтверждения.

- Простая электронная подпись - один из самых востребованных цифровых сервисов, который сокращает время обслуживания клиентов. Количество пользователей услуги постоянно растёт: тюменцы стали чаще покупать товары в интернет-магазинах и хотят получать свои посылки быстро, - рассказал директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков.