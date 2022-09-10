Фельдшеру из Вагайского района выдали новый служебный автомобиль

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Сычевский фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в Вагайском районе, обслуживает более 400 пациентов. Половина из них - люди пожилого возраста, а также 5 младенцев и 40 человек на диспансерном наблюдении, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Заведует ФАПом Зульфия Бабшанова. Проживает фельдшер в поселке Индери, а ее основное рабочее место находится в селе Сычево. Кроме того, в последние две недели женщина работает еще и с населением поселка Первомайский.

Раньше Зульфия Садыковна передвигалась на личном транспорте, а теперь в ее распоряжении есть новый санитарный автомобиль, переданный областной больнице №9 в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

За несколько рабочих дней на новом автомобилем фельдшер уже успела оказать помощь жителю соседнего населенного пункта.