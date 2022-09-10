Губернатор Александр Моор призвал тюменцев принять участие в выборах 11 сентября

Фото: личный телеграм-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей принять участие в едином дне голосования, назначенном на 11 сентября.

- Завтра единый день голосования. Свыше 185 тысяч жителей нескольких муниципалитетов Тюменской области, а также Надыма, Надымского района и Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа смогут отдать свой голос. Право выбирать закреплено в Конституции, воспользоваться им - гражданский долг каждого, - произнес глава области.

Также Александр Моор отметил, что только избиратели решают, кто будет представлять их интересы в законодательных и представительных органах власти.

- От нас зависит, насколько избранные депутаты будут компетентными и, самое главное, неравнодушными. Найдите время и придите на избирательный участок, - обратился к жителям губернатор.