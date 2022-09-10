Луганский искусствовед расскажет ишимским школьникам и студентам о «неженской» профессии

Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

Ишимские школьники и студенты, любящие искусство и планирующие связать с ним свое профессиональное будущее, могут поучаствовать в авторской встрече с художником, искусствоведом, преподавателем Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского Вадимом Шатиловым. Он расскажет о том, как женщине стать художником.

Преподаватель главного творческого вуза Донбасса расскажет, как женщины пробивали себе путь в такой «неженской» профессии, получали образование, находили свою нишу и искали подход к заказчикам.

Мероприятие начнется 30 сентября в 15:00 на онлайн-площадке Mind. Участникам необходимо предварительно зарегистрироваться, чтобы получить ссылку для подключения, сообщает «Тюменская линия».